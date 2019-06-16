Беглов открыл Театральную олимпиаду 2019 в Петербурге — видео

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Церемония открытия масштабного фестиваля прошла 15 июня на площади Островского.

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Фото, видео: Пятый канал

Глава Петербурга Александр Беглов открыл Театральную олимпиаду 2019. Торжественная и зрелищная церемония состоялась на площади Островского в субботу, 15 июня.

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«Сегодня Япония и Санкт-Петербург являются гостями и организаторами олимпийского театрального фестиваля. Это большая гордость для нас. До конца декабря <…> лучшие коллективы из стран Азии и Европы будут показывать свое мастерство, будут давать мастер-класс. Мы им благодарны за это!», — сказал Александр Беглов.

Театральная олимпиада 2019 — масштабный фестиваль, в рамках которого пройдут гастроли лучших зарубежных и национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей.

Основным местом проведения мероприятия выбран Петербург. Центральной площадкой стал Александринский театр и большая часть спектаклей пройдет на его основной и новой сценах.

В программу Олимпиады вошли постановки как создателей Театральной олимпиады, так и других выдающихся театральных режиссеров, в том числе Хайнера Геббельса, Андрея Щербана, Андрия Жолдака, Кристиана Люпы, Яна Кляты.

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В рамках открытия Театральной олимпиады 2019 в ходе рабочей встречи министр культуры РФ Владимир Мединский и глава Петербурга Александр Беглов подписали «дорожную карту» на предоставление Северной столице 150 миллионов рублей. Выделенные средства будут направлены на создание новой экспозиции Музея блокады на историческом месте в Соляном переулке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первыми зрителями Театральной олимпиады 2019 в Петербурге стали пассажиры метро.

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