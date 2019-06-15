Певица Вера Брежнева в буквальном смысле взорвала сеть, выложив в Instagram снимки, сделанные во время съемок клипа. На фото 37-летняя знаменитость позирует в черном эффектном боди.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

«И пусть в моих поступках не было логики… Я не умею жить по-другому», — написала Вера Брежнева под публикацией.

Instagram @ververa

Подписчики певицы пришли в восторг от ее образа и фигуры. Количество комплиментов, оставленных в комментариях, исчисляется сотнями.

«Неповторимая красота»

«Блин! И я хочу такие ноги!»

«Суперженщина! Восхищаюсь»

«Мужчинам такое нельзя показывать. Многие женаты. Пожалейте их жен!» — пишут поклонники.

Четыре года со дня смерти: Ольга Орлова опубликовала редкие фото Жанны Фриске

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева ответила хейтерам.