Вера Брежнева в эффектном боди покорила сеть — фото

, 23:37 Фото 104

Певица выложила в Instagram снимки, сделанные во время съемок клипа.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева в буквальном смысле взорвала сеть, выложив в Instagram снимки, сделанные во время съемок клипа. На фото 37-летняя знаменитость позирует в черном эффектном боди.

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«И пусть в моих поступках не было логики… Я не умею жить по-другому», — написала Вера Брежнева под публикацией.

Instagram @ververa

Подписчики певицы пришли в восторг от ее образа и фигуры. Количество комплиментов, оставленных в комментариях, исчисляется сотнями.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева ответила хейтерам.

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