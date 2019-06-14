Первыми зрителями Театральной олимпиады 2019 в Петербурге стали пассажиры метро

Пассажиры петербургского метрополитена стали первыми зрителями Театральной олимпиады 2019. Театр Gajes из Нидерландов в пятницу, 14 июня, представил в «подземке» музыкальные фрагменты спектакля Odyssee, поставленного по мотивам одноименного произведения Гомера.

Представление началось в 11 часов на станции метро «Адмиралтейская» и плавно перетекло на «Звенигородскую». Все это время история возвращения Одиссея разворачивалась среди пассажиров.

Театральная олимпиада 2019 — масштабный фестиваль, в рамках которого пройдут гастроли лучших зарубежных и национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей.

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Основным местом проведения мероприятия выбран Петербург. Церемония официального открытия Театральной олимпиады пройдет 15 июня на площади Островского. Центральной площадкой стал Александринский театр и большая часть спектаклей пройдет на его основной и новой сценах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фестиваль «Звезды белых ночей» проходит в Петербурге.