Мы сегодня будем говорить не просто о печальном. Мы будем говорить о зверском и преступном. В Бразилии, которая далеко от нас, но близко от передовых мировых тенденций, задержали за убийство двух женщин, по всем внешним признакам прогрессивную лесбийскую пару. 27-летняя Розанна и 28-летняя Касила арестованы за жестокое убийство восьмилетнего ребенка, сына одной из них.

Ну то есть как сына. Где-то с год назад этим безумным женщинам пришла в голову мысль, что их ребенок Руан в душе трансгендер и поэтому на самом деле хочет быть не мальчиком, а девочкой. Мы не знаем, спросили ли мнения мальчика и если да, то было ли оно на самом деле добровольным или просто согласием, выбитым под давлением двух авторитетов, Но мы знаем из сообщений СМИ, что эти женщины, не располагая, в отличие от жителей богатых стран, полным набором медицинских услуг, решили воспользоваться какими-то подпольными хирургическими услугами. и без всяких профессиональных медиков отрезали мальчику половой член и изобразили из его же плоти какое-то уродливое подобие женского естества.

Давайте не думать о том, что пережил при этом несчастный ребенок. Судя по всему, ему было настолько плохо, что даже сами сумасшедшие родительницы смогли смотреть на это не больше года. В конце этого мая, чтобы их несостоявшаяся дочка (она же изувеченный мальчик) не мучился, они зарезали его, а потом расчленили тело и попытались скрыть.

Это, конечно, просто ужасный и уродский во всех смыслах случай из жизни довольно бедной страны. Но штука вся в том, что бедные всегда имитируют причуды богатых. И если в течение нескольких лет в передовых богатых странах, вроде США и Великобритании, все СМИ твердили о том, что дети могут выбирать свою гендерную идентичность чуть ли не с пеленок. И, если по факту их якобы «решения» доверялись съехавшим крышей родителям, то нечего удивляться и таким жутким исходам.

Если открыть двери безумию в любую сторону — оттуда обязательно однажды полыхнет. И это тот случай, когда, знаете, мы предупреждали. И да, это тот случай, когда уже сейчас, между прочим, десятки тысяч малолетних британцев «готовят к операции по перемене пола». А у нас такого нет. Пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий политик публично заявил о смене пола.