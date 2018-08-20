Немецкий депутат партии «Зеленые» Маркус Ганзезер официально объявил о смене пола и стал первым публичным политиком-трансгендером.

О начале трансгендерного перехода политик сообщил во время пресс-конференции, посвященной этому вопросу. Бывший Маркус пришел на мероприятие в светловолосом парике и с легким макияжем. Теперь депутата зовут Тесса и обращаться к себе Ганзезер просит именно в женском роде. Как отметила новоявленная фрау, к этому решению она шла долгие годы.

— Я провела восемь лет с внутренней борьбой. Я не стала женщиной, я всегда была женщиной, — призналась она.

Юридически пол и имя трансгендерного политика еще остаются мужскими, однако Тесса не намерена надолго откладывать решение этого вопроса. Женщина в мужском теле сообщила, что уже проводит консультации с юристом, чтобы выяснить, как официально изменить паспортные данные в течение депутатского мандата.

Маркус-Тесса Ганзезер в политике уже 20 лет. Все благополучно и на личном фронте — есть жена и двое детей. Как к неординарному решению относятся домочадцы, пока не сообщается. Также пока не известно, планирует ли депутат биологическую смену гендера.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что девушке-трансгендеру впервые разрешили принять участие в конкурсе красоты.