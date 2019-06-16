Том Хэнкс на спор совершил кражу в магазине

Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс на спор украл картонную фигуру со своим изображением из сувенирного магазина. На такой поступок кинозвезда с незапятнанной биографией решилась под воздействием своего друга, телеведущего Джимми Киммела.

Как пишет KP.RU, Том Хэнкс был приглашенным гостем в одном из выпусков шоу своего друга Jimmy Kimmel Live.

В ходе эфира Джимми Киммел предложил актеру выкрасть из сувенирной лавки неподалеку от студии картонную фигуру самого себя.

Хэнкс недолго думая дал свое согласие и отправился «на дело». В итоге кинозвезде удалось не только стащить из магазина собственное изображение на картоне. Добычей артиста также стали несколько фигурок «Оскаров», которые он прихватил с витрины. Кроме того, Том Хэнкс дополнительно сделал приятное своему другу-телеведущему, испортив по пути фигурку Мэтта Деймона, многие годы являющимся объектом насмешек Джимми Киммела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-солистки группы «ВИА Гра» «ограбили» магазин.