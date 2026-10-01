«Нельзя за деревьями не видеть леса»: Путин об ответе на текущие вызовы

Прежние механизмы взаимодействия государств уже не в полной мере соответствуют изменившимся условиям.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Путин: при ответе на текущие вызовы «нельзя за деревьями не видеть леса»
При ответе на современные международные вызовы необходимо учитывать последствия принимаемых решений и смотреть на ситуацию в целом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем», — сказал Путин.
Президент привел известное выражение о необходимости видеть общую картину, а не сосредотачиваться исключительно на отдельных элементах.
«Как говорил один известный классик отечественной политической мысли: нельзя за деревьями не видеть леса. Так же, как же выглядит картина в целом», — заявил глава государства.
Путин отметил, что созданные ранее механизмы согласования интересов и действий государств сегодня не способны в полной мере выполнять свои регулирующие функции.
«Очевидно, что механизмы согласования интересов и действий государств, созданные в предыдущие периоды, не способны в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию — не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, под которые они когда-то создавались», — сказал президент.
Ранее Владимир Путин выступил на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва, где рассказал о внешнем давлении на страну.
Глава государства заявил, что против России используются различные методы воздействия, включая ограничения и попытки сдерживания со стороны западных стран.
Также президент заявил о необходимости противостоять внешнему давлению и подчеркнул, что народ России не удастся сломить.
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