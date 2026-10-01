Ванная снова как новая: как обновить силиконовый шов своими руками

URA.RU: старый силикон в ванной можно обновить без полной замены

Силиконовый шов вокруг ванны, раковины или душевого поддона со временем может потрескаться, почернеть или отойти от поверхности. В результате вода начинает попадать за стену или под ванну. Как самостоятельно привести шов в порядок и когда лучше полностью удалить старый силикон — рассказали в URA.RU.

Когда старый силикон можно оставить

Если шов хорошо держится, не покрыт плесенью, не трескается и не отходит от стены или ванны, его можно попробовать обновить. Сначала поверхность нужно хорошо вымыть от мыла и налета, затем обезжирить и полностью высушить.

После этого наносят тонкий слой такого же силикона или состава, который совместим со старым. Подходящий вариант лучше посмотреть в инструкции производителя. Для ванной обычно используют санитарный силикон — герметик, который предназначен для влажных помещений и защищает шов от плесени.

Как убрать старый шов

Если силикон потрескался, стал мягким, почернел или отошел от стены, его нужно полностью удалить. Особенно это важно, если внутри появилась плесень.

Старый материал можно аккуратно срезать острым ножом или специальным скребком. Делать это нужно без спешки, чтобы не поцарапать ванну, плитку или стекло. Остатки силикона при необходимости убирают специальным средством.

Затем стык нужно вымыть и удалить с него грязь, жир, мыло и следы плесени. После влажной уборки поверхность обязательно должна полностью высохнуть. Если оставить даже тонкую пленку старого силикона, новый слой может плохо приклеиться.

Как нанести новый силикон

Перед работой края стыка можно заклеить малярной лентой. Она поможет сделать шов ровным и не испачкать плитку.

Если силикон наносят вокруг ванны, ее рекомендуется примерно наполовину наполнить водой. Так шов сразу получит обычную нагрузку от веса ванны и воды.

Картридж с герметиком устанавливают в монтажный пистолет и равномерно выдавливают силикон по всей длине стыка. Важно не оставлять пустых мест. Затем состав разравнивают шпателем и снимают малярную ленту.

Не стоит растягивать силикон в слишком тонкий слой. Он должен полностью закрывать щель и оставаться гладким, чтобы на поверхности не скапливались вода и грязь.

После работы ванной пользоваться нельзя до полного высыхания герметика. Точное время указано на упаковке и зависит от конкретного состава.

Когда силикон высохнет, нужно проверить весь шов. Если где-то появились пузырьки, пропуски или материал снова начал отходить, проблему придется исправлять.

А если вода продолжает попадать под ванну даже после замены шва, причина может быть в самой конструкции. В этом случае лучше обратиться к сантехнику.

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