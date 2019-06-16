Состояние Бари Алибасова врачи все еще оценивают как тяжелое. Об этом в комментарии РИА Новости сказали медики из НИИ «Склифосовского».

Продюсер, который получил серьезное отравление, выпив средство для чистки труб, находится в токсикологической реанимации в тяжелом состоянии.

Утром 16 июня температура тела Алибасова поднялась на два градуса до 36,8.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ «Склифосовского» после того, как случайно выпил средство «Крот», которое используется для чистки труб. Сообщалось, что, вероятно, он перепутал его с соком. Медики до сих пор не могут дать точного прогноза относительно его здоровья. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением докторов.