Бари Алибасова планируют вывезти в Казахстан для реабилитации

Известного российского продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Казахстан. Об этом сообщил Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.

Как сообщил сын продюсера, на данный момент его близкие серьезно рассматривают предложение о прохождения курса реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающегося в горах. Алибасов-младший уверен, что горный воздух пойдет на пользу его отцу, к тому же, как отметил сын продюсера, Алибасов и Казахстан — «понятия неразделимые». Именно в этой стране музыкант вырос, здесь он получил памятную медаль «Астана» и его именем даже была названа одна из улиц в городе Чарск.

По словам Алибасова-младшего, продюсера в Казахстане поддержит группа На-На», которая планирует провести там тур, чтобы быть рядом с музыкантом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов находился в состоянии медикаментозного сна пять суток. В клинику продюсер попал 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Сейчас он проходит комплексное обследование в НИИ имени Склифосовского.