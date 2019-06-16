Более 600 тысяч обращений направлено Владимиру Путину перед «прямой линией»

, 22:11 Видео 54

Трансляция «прямой линии» пройдет 20 июня 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Россияне направили более 600 тысяч обращений к Владимиру Путину перед «прямой линией», сообщает RT. Согласно статистике, 354 тысячи обращений поступило по телефону, 160 тысяч по СМС, 27 тысяч — с помощью специального приложения.

Кроме сайта и мобильных сетей обращения к президенту принимали и социальные сети ВКонтакте и «Одноклассники». Также задать интересующий вопрос Владимиру Путину можно будет в прямом эфире, с помощью приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Трансляция «прямой линии» с Владимиром Путиным состоится в 12:00 по московскому времени 20 июня 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил против «боев без правил» в мировой торговле.

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