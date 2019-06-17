Фото: 18 человек погибли в Венесуэле после падения автобуса в овраг

Пассажирский автобус вылетел с трассы и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. Авария произошла в воскресенье, 16 июня.

Жертвами аварии стали по меньшей мере 18 человек. Еще 30 человек, находившихся в автобусе, получили ранения различной степени тяжести. Все они госпитализированы. В настоящее время информация об их состоянии уточняется.

Twitter @Ziccoq

По предварительным данным, во время движения у автобуса возникла неполадка с передним колесом, водитель не смог справиться с управлением и транспортное средство рухнуло в овраг. Об этом сообщает портал Noticias.

Twitter @Ziccoq

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы на частных автомобилях до приезда скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с участием пассажирского автобуса в Италии. Среди погибших и пострадавших — граждане России.