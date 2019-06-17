«Мне кричали „Тысяча чертей!“»: Внучка Боярского о бремени звездной фамилии

Екатерина Боярская — внучка знаменитого актера, — в интервью одному из телеканалов рассказала, какие проблемы ей доставляла знаменитая фамилия. Любопытные окружающие со школьных лет донимали девушку банальными вопросами вроде «Почему ты не носишь шляпу?» и «Часто ли видишься с дедушкой?», сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Боярская-младшая даже задумывалась о смене фамилии, но потом привыкла к докучающим обывателям и решила для себя, что быть Боярской — гордость.
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Также Катерина рассказала, что не хотела продолжать актерскую династию, и поэтому выбрала специальность звукорежиссера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети обсуждают откровенные фотографии старшей внучки Боярского — всех поразили снимки пышногрудой красотки.