«Мне кричали „Тысяча чертей!“»: Внучка Боярского о бремени звездной фамилии

Екатерина Боярская — внучка знаменитого актера, — в интервью одному из телеканалов рассказала, какие проблемы ей доставляла знаменитая фамилия. Любопытные окружающие со школьных лет донимали девушку банальными вопросами вроде «Почему ты не носишь шляпу?» и «Часто ли видишься с дедушкой?», сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Когда я была в первом классе, ко мне подходили старшеклассники, показывали пальцем, говорили: „Вот внучка Боярского“. Мне было очень неприятно. Иду по лестнице, а сверху кричат: „Тысяча чертей!“ Ужас» , — делится Екатерина.

Боярская-младшая даже задумывалась о смене фамилии, но потом привыкла к докучающим обывателям и решила для себя, что быть Боярской — гордость.

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Также Катерина рассказала, что не хотела продолжать актерскую династию, и поэтому выбрала специальность звукорежиссера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети обсуждают откровенные фотографии старшей внучки Боярского — всех поразили снимки пышногрудой красотки.