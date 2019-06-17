Видео: Компания Gravity Industries выпустила реактивный ранец

Британская корпорация Gravity Industries представила миру инновацию — реактивный ранец. Летающий костюм разработал Ричард Браунинг.
В составе технологичной сумки пять микротурбин: одна на спине и две у каждой руки. Аппарат испытали — работает хорошо. Благодаря мощности двигателя свыше тысячи лошадиных сил можно спокойно летать со скоростью 50 километров в час на высоте 3,6 километра над землей. Человек с ранцем внешне напоминает супергероя. Аппарат доступен каждому, у кого в кармане найдется лишние 30 миллионов рублей, сообщает CG.
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Компания Ричарда Браунинга обещает бесплатные курсы по управлению ранцем:
«Технология мягка и пассивна в полете, поэтому вы быстро освоите все нужные навыки».
Но все же есть один недостаток — полетать вы сможете только десять минут. Британские медиа отмечают, что крупные компании уже заинтересовались в костюме «железного человека».
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