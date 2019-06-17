«Львица на охоте»: Ольга Кабо продемонстрировала безупречную фигуру в купальнике

Актриса театра и кино Ольга Кабо не перестает удивлять поклонников. В 51 год звезда может похвастаться такой фигурой, о которой некоторым остается мечтать даже в 20 лет. В чем секрет такой небывалой стройности, артистка не сообщает, а только продолжает баловать поклонников соблазнительными снимками, которые сводят их с ума.

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Instagram @kabo_olga

В понедельник, 17 июня, Кабо опубликовала на своей странице Instagram очередное откровенное фото, на котором продемонстрировала все изгибы своего тела. На снимке актриса позирует в черном купальнике, который идеально подчеркивает все достоинства ее фигуры.

Фанаты были очарованы красотой знаменитости и отметили в комментариях, что она чрезвычайно молодо выглядит для своих лет.

«Почему меня там нет?! Где это райское место, куда залетают жар-птицы?»

«Замечательно выглядите, ну, просто девочка!»

«Такой фигуры у меня не было и в 20».

«Львица на охоте!» — написали пользователи.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кабо произвела фурор в сети, опубликовав фото в купальнике.