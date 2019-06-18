Кудрин рассказал о новых мерах по борьбе с бедностью в России

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По словам главы Счетной палаты, большинство бедных россиян являются детьми.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о мерах, которые могут снизить уровень бедности россиян на 30-40%, пишут «Известия».

В эфире программы «Познер» глава ведомства заявил, что 70% бедных граждан проживают в семьях и являются в основном детьми. По данным Кудрина, в России за чертой бедности находятся около 12,5 миллиона человек. Глава Счетной палаты также добавил, что указанное число живущих на грани нищеты россиян является «позором».

Председатель СП сообщил, что уже принято решение выплатить пособия на первого ребенка семьям, в которых родились дети с 2018 года. По его мнению, эта мера может быть использована, чтобы сократить уровень бедности на 40%.

«Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума», — заявил Кудрин.

По его мнению, требуемая для этого сумма посильна для бюджета России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мерах соцподдержки населения, о которых на полях ПМЭФ-2019 заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

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