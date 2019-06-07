Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один

, 17:53 Интервью 18

Вице-премьер правительства РФ по вопросам социальной политики в ходе ПМЭФ-2019 рассказала в беседе с МИЦ «Известия», как решать проблему бедности и мерах соцподдержки населения.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 53

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказала, что снижение уровня бедности населения — это ключевая национальная цель номер один. Количество граждан России, находящихся за чертой ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% и сократилось на 400 тысяч человек.

«Действительно, снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель номер один, все параметры должны работать на эту цель. Часто задают вопрос, почему нет национального проекта по этому поводу. По этой цели и не может быть никакого национального проекта — все должно работать на это. В первую очередь речь идет о темпах экономического роста, потому что одними пособиями и мерами соцподдержки этот вопрос не решить. У нас самая обиженная в этом смысле часть населения — семьи, имеющие детей, многодетные семьи. 51% многодетных семей, к сожалению, находятся за чертой бедности», — сказала Татьяна Голикова во время беседы с МИЦ «Известия».

Вице-премьер отметила, что решение данного вопроса зависит, с одной стороны, от увеличения различных видов и форм социальной поддержки для граждан, а с другой стороны, от экономического роста. Что касается дополнительных мер, то с 2020 года в соответствии с посланием президента РФ будет вводиться на федеральном уровне поддержка социального контракта, который реализуется в настоящее время только на территориях регионов.

«За 2018 год 309 тысяч семей получили поддержку в форме социального контракта. Есть определенный скепсис, какое количество выйдет в итоге из бедности, если получит такую форму поддержки. Пока по проектам, которые реализуют регионы, эффект распространяется на 35% семей, вошедших в эту программу. Мы делаем это на федеральном уровне, потому что хотим помочь финансово регионам и подкорректировать саму идеологию социального контракта как с точки зрения обязательств населения, так и с точки зрения самой финансовой поддержки. Как минимум действие социального контракта не должно ограничиваться коротким периодом — это должен быть продленный период, когда семья устойчиво выходит из бедности, а не в конкретный месяц или в конкретный год, когда чуть повысились доходы, и уже можно лишать поддержки», — пояснила Татьяна Голикова.

Говоря о портрете бедной семьи заместитель председателя правительства России подчеркнула, что индивидуальное обследование практически ни в одном регионе не проводилось. Татьяна Голикова полагает, что у регионов есть страх выносить это на поверхность, так как нужна будет соответствующая финансовая поддержка. Сейчас достаточно большое количество регионов не готово к такого рода финансовым вливаниям. Вице-премьер надеется, что в рамках пилотного проекта, который в 2019 году проводит Минтруда в девяти регионах, портрет бедной семьи станет понятен до конца.

На первом месте по количеству таких семей в данный момент находится Республика Тыва — 40,5%. В регионе очень низкий уровень занятости, а рождаемость в норме. Поэтому основная бедность распространяется на семьи, которые имеют много детей.

«Кураторство Республики Тыва осуществляет от Правительства министр экономики. Надеюсь, что мы продвинемся по этому направлению. Много таких семей в Республике Кабардино-Балкария, которая находится в пилотном проекте, в Республике Ингушетия. Наиболее благополучные, как правило, регионы-доноры. Ямало-Ненецкий округ, Белгородская область, в которой уровень бедности таков, что исполняется национальная цель», — сказала Татьяна Голикова.

Стоит отметить, что граждане не всегда знают, какие меры социальной поддержки им положены. Минтруд отрабатывает эту тему на базе информационной системы Пенсионного фонда. Система должна стать проактивной по отношению к людям. Кроме того, многие жители страны отказываются показывать свои доходы и по факту не являются бедными.

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