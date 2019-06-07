Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказала, что снижение уровня бедности населения — это ключевая национальная цель номер один. Количество граждан России, находящихся за чертой ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% и сократилось на 400 тысяч человек.
Вице-премьер отметила, что решение данного вопроса зависит, с одной стороны, от увеличения различных видов и форм социальной поддержки для граждан, а с другой стороны, от экономического роста. Что касается дополнительных мер, то с 2020 года в соответствии с посланием президента РФ будет вводиться на федеральном уровне поддержка социального контракта, который реализуется в настоящее время только на территориях регионов.
Говоря о портрете бедной семьи заместитель председателя правительства России подчеркнула, что индивидуальное обследование практически ни в одном регионе не проводилось. Татьяна Голикова полагает, что у регионов есть страх выносить это на поверхность, так как нужна будет соответствующая финансовая поддержка. Сейчас достаточно большое количество регионов не готово к такого рода финансовым вливаниям. Вице-премьер надеется, что в рамках пилотного проекта, который в 2019 году проводит Минтруда в девяти регионах, портрет бедной семьи станет понятен до конца.
На первом месте по количеству таких семей в данный момент находится Республика Тыва — 40,5%. В регионе очень низкий уровень занятости, а рождаемость в норме. Поэтому основная бедность распространяется на семьи, которые имеют много детей.
Стоит отметить, что граждане не всегда знают, какие меры социальной поддержки им положены. Минтруд отрабатывает эту тему на базе информационной системы Пенсионного фонда. Система должна стать проактивной по отношению к людям. Кроме того, многие жители страны отказываются показывать свои доходы и по факту не являются бедными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко рассказала о значимости ПМЭФ для России. Спикер Совфеда рассказала, что Петербургский форум уже давно стал важным событием для международных деловых кругов.