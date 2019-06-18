В петербургском метрополитене объяснили задержку в движении поездов метро

В петербургском метрополитене опровергли информацию о возгорании поезда утром во вторник, 18 июня. Причиной задержки движения на оранжевой ветке метро в Северной столице стала поломка состава. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

«На „Улице Дыбенко“ неисправный состав, который убран в тупик, поэтому движение на четвертой линии было с задержкой. Сейчас движение восстановлено. Может быть из-под состава что-то и было, пассажиры видели, но это неисправный состав», — рассказала Пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из-за произошедшего были закрыты станции на метро на четвертой линии метро от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского». Как сообщал телеканал 78 со ссылкой на источник в экстренных службах, движение оперативно было восстановлено, а задержка составила около восьми минут.