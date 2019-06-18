Зеленский знает, с какой фразы начнет первую встречу с Путиным

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Президент Украины намерен быть твердым и непреклонным в отношении с лидером России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что знает, что сказать главе РФ Владимиру Путину при первой встрече.

На вопрос журналиста немецкого издания Bild с чего президент Украины планирует начать разговор с российским лидером, Зеленский ответил уверенно. 

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил он.

Он назвал Крым «уникальным местом», а также выразил надежду на скорое возвращение полуострова в состав Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин назвал президента Украины хорошим актером и напомнил, какими качествами должен обладать человек, который берет на себя ответственность управлять государством.

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