Зеленский знает, с какой фразы начнет первую встречу с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что знает, что сказать главе РФ Владимиру Путину при первой встрече.
На вопрос журналиста немецкого издания Bild с чего президент Украины планирует начать разговор с российским лидером, Зеленский ответил уверенно.
Он назвал Крым «уникальным местом», а также выразил надежду на скорое возвращение полуострова в состав Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин назвал президента Украины хорошим актером и напомнил, какими качествами должен обладать человек, который берет на себя ответственность управлять государством.