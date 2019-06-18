Роскачество составило ТОП-10 смартфонов 2019 года

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний составило рейтинг десяти лучших смартфонов, продающихся в российских магазинах. Об этом сообщает URA.RU. Всего при составлении рейтинга был учтен 231 критерий.

Первая тройка целиком у Samsung — «золото» взял Galaxy S10+, следом идет S10, на третьем — Note 9. На четвертом месте разместился iPhone XS Max, на пятом — Huawei P30. Во второй половине списка также присутствуют три модели Samsung (Galaxy S10e, S9+ и S9) один iPhone XS и Huawei P30 Pro.

Основным критерием при составлении рейтинга стало качество камеры — оценивалось фото в максимально возможном разрешении. Также эксперты проверяли качество картинки на дисплее при разных режимах и общую производительность смартфона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России.