Иваново не в списке: Названы города с самым большим количеством невест

Аналитики торговой площадки «Авито» выяснили, в каких городах России существует высокий спрос на свадебные платья. Результаты своего исследования они представили РИА Новости.

Больше всего выйти замуж или же просто купить платье хотят жительницы Волгограда, Барнаула и Краснодара. В этих областных центрах спрос на свадебные наряды на душу населения самый высокий по стране.

Также в пятерке «городов невест» попали Ульяновск и Саратов. Меньше всего хотят сыграть свадьбу девушки и женщины Москвы, Перми и Красноярска.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом спрос на свадебные платья вырос на 10,4%. Примечательно, что в ТОП-5 «свадебных» городов не попало Иваново, которое издавна считается городом невест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва покинула ТОП-100 самых дорогих городов мира.