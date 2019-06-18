Иваново не в списке: Названы города с самым большим количеством невест

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Аналитики «Авито» подсчитали, в каких регионах России самый большой спрос на свадебные платья.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Аналитики торговой площадки «Авито» выяснили, в каких городах России существует высокий спрос на свадебные платья. Результаты своего исследования они представили РИА Новости.

Больше всего выйти замуж или же просто купить платье хотят жительницы Волгограда, Барнаула и Краснодара. В этих областных центрах спрос на свадебные наряды на душу населения самый высокий по стране.

Также в пятерке «городов невест» попали Ульяновск и Саратов. Меньше всего хотят сыграть свадьбу девушки и женщины Москвы, Перми и Красноярска.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом спрос на свадебные платья вырос на 10,4%. Примечательно, что в ТОП-5 «свадебных» городов не попало Иваново, которое издавна считается городом невест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва покинула ТОП-100 самых дорогих городов мира.

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