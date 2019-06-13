Москва больше не входит в список ТОП-100 самых дорогих стран для проживания иностранцев — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтингового агентства ECA International.

Россия в целом и Москва в частности стала дешевле для иностранцев благодаря снижению курса рубля и падению цен на нефть. Столица потеряла сразу 66 позиций и теперь занимает 120-ю строчку. Такую же динамику показал Санкт-Петербург, который со 141-го места спустился на 172-е.

«Более низкие цены на нефть и экономические санкции против России оказали давление на рубль, что привело к его обесцениванию по отношению к другим крупным валютам, сделав в этом году страну дешевле для иностранных сотрудников» , — комментирует представитель ECA International Стивен Киффедер.

Лидерство в списке самых дорогих городов удерживает Ашхабад. Следом идут Цюрих, Женева и Гонконг. В первой десятке есть еще два швейцарских города — Базель и Берн.

Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

При составлении рейтинга агентство учитывает лишь стоимость потребительской корзины из товаров и услуг, но не берет в расчет аренду жилья, оплату коммунальных услуг и покупку автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству проектов прямых иностранных инвестиций.