Нарышкин: разведка России знает о грядущих кибератаках США

Американские спецслужбы готовят кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он принимает участие в десятой Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе. Целью становятся критически важные системы органов госвласти. И более того, разведка знает, когда кибератаки на российскую инфраструктуру произойдут в следующий раз. По словам Нарышкина, стратегию Штатов в киберпространстве по отношению к другим державам можно охарактеризовать как — «лучшая защита, это нападение».

«Наши западные партнеры рассматривают киберпространство не как форму сотрудничества, а как еще одну арену борьбы со своими геополитическими конкурентами — Россией, Китаем, крупными региональными державами. Новая киберстратегия Соединенных Штатов Америки предусматривает возможность проведения превентивных кибератак», — заявил Нарышкин.

Заявление главы СВР, таким образом подтверждает информацию New-York Times, из-за которой накануне разгорелся крупный скандал. Журналисты заявили о кибератаках американских военных на российские энергосистемы. И что все это якобы делалось с разрешения Трампа. Тот назвал публикацию ложью, а самих репортеров — фактически обвинил в госизмене.