Женихи, отзовитесь! Ольга Орлова заявила, что хочет замуж

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова решила примерить на себя образ невесты. В Instagram она поделилась с подписчиками видео, где показывает два белых платья, которые ей прислал бренд.
«Можно попросить женихов отозваться?» — сказала певица. А то, видимо, платья есть, а претендентов нет. И тут же шутливо добавила, что ей нужны два жениха, под каждый наряд.
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Буквально через секунду на ее просьбу откликнулся Влад Кадони, участник «Битвы экстрасенсов», и спросил, как они смотрятся вместе.
«Вредный ты и прекрасная я», — иронично ответила Ольга.
Однако поклонники в соцсети поддержали Влада и оставили комментарии:
«С Владом хорошо смотритесь!»
«Под венец с Кадони, конечно, он же вас любит, это видно невооруженным взглядом»;
«В ЗАГС с Кадони, мама замуж вышла и сыну пора».
Мать Влада — известная ведунья Елена Голунова как раз недавно вышла замуж. А на днях она вернулась из свадебного путешествия.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, провокационное платье Ольги Орловой вызвало жаркие споры.