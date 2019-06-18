Женихи, отзовитесь! Ольга Орлова заявила, что хочет замуж

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова решила примерить на себя образ невесты. В Instagram она поделилась с подписчиками видео, где показывает два белых платья, которые ей прислал бренд.

«Можно попросить женихов отозваться?» — сказала певица. А то, видимо, платья есть, а претендентов нет. И тут же шутливо добавила, что ей нужны два жениха, под каждый наряд.

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Буквально через секунду на ее просьбу откликнулся Влад Кадони, участник «Битвы экстрасенсов», и спросил, как они смотрятся вместе.

«Вредный ты и прекрасная я», — иронично ответила Ольга.

Однако поклонники в соцсети поддержали Влада и оставили комментарии:

«С Владом хорошо смотритесь!»

«Под венец с Кадони, конечно, он же вас любит, это видно невооруженным взглядом»;

«В ЗАГС с Кадони, мама замуж вышла и сыну пора».

Мать Влада — известная ведунья Елена Голунова как раз недавно вышла замуж. А на днях она вернулась из свадебного путешествия.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, провокационное платье Ольги Орловой вызвало жаркие споры.