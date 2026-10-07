Видит потустороннее: жена солиста «Иванушек» рассказала об эзотерических практиках

Жена Кирилла Андреева объяснила почему отказалась от эзотерических практик

Жена солиста группы «Иванушки» Кирилла Андреева Лолита рассказала об опыте увлечения эзотерическими практиками и видениях, которые сопровождали ее занятия. Этим она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По словам женщины, сначала происходящее воспринималось как необычный и интересный опыт. Однако со временем она поняла, что столкнулась с потусторонними явлениями. Именно по этой причине жена солиста отказалась от оккультных практик.

«Там была череда различных явлений, которые ты сначала воспринимаешь как интересную картинку, будто ты с чем-то сталкиваешься, а на самом деле это все-таки видения потустороннего мира», — рассказала Андреева.

Ранее в интервью Тутте Ларсен Лола подробнее описала свой опыт занятий холотропным дыханием (особая техника дыхания. — Прим.ред.). Андреева рассказывала, что практически сразу начала впадать в измененное состояние и видеть яркие образы. Среди них была медведица с медвежонком и Чингисхан, скачущий с огромным войском.

Как утверждает жена Андреева, она регулярно занималась практикой около двух лет. Но увлечение начало влиять на личную жизнь — женщина отдалилась от близких людей. По ее словам, происходящее вокруг воспринималось через призму различных знаков. Также Андреева отмечала, что после сеансов она чувствовала хроническую усталость, а повседневная жизнь казалась ей унылой.

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