Индия предложила трехчастный план перемирия между Россией и Украиной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Идея выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня со стороны Египта, Турции и США.

Индийский план перемирия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Индия продолжила свой план перемирия для России и Украины. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

По их данным, это предложение состоит из трех частей. Первый пункт — прекращение атак на энергетические ресурсы и прочие объекты инфраструктуры. Второй — обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через Черное море. И третий пункт — отказ от ударов по коммерческим судам в черноморской акватории.

«План выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня со стороны Египта, Турции и США, стремясь охватить как инфраструктуру, так и коммерческое судоходство, сохраняя при этом жизненно важные потоки товаров открытыми», — уточнили в материале.

Известно также, что министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара передал данный план руководству Украины еще в начале сентября, когда приезжал с визитом в Киев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп предложил план по урегулированию украинского конфликта. Президент России Владимир Путин отметил, что там есть сложные для России решения, однако в целом направление взято правильно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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