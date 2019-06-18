Гнев Попокатепетля: Мощное извержение вулкана в Мексике попало на видео

Удивительное кадры извержения вулкана Попокатепетль запечатлел на видео мексиканец Оскар Тринидад Доус из окна самолета, который пролетал вблизи природного явления. Вздымавшийся в небо столб дыма и пепла превышал высоту в пять километров.

Попокатепетль, названный в честь героя из ацтекской мифологии входит в число самых крупных и активных вулканов, находящихся на территории стран Центральной и Латинской Америки. По сообщениям местных властей, извержение, начавшееся 14 июня 2019 года, не представляет опасности для населения, а уровень угрозы ими определен как «средний».

Ранее 5-tv.ru сообщил о спасении сотрудниками МЧС семьи, которую уносило ветром в Охотское море.