Видео: Сотрудники МЧС спасли семью, которую уносило ветром в Охотское море

Сотрудники МЧС спасли семью из трех человек, в их числе 13-летнего подростка, в Магаданской области, которых ветром уносило в открытое море. Сообщение о происшествии сотрудники МЧС получили вечером 17 июня.

Жители региона рыбачили в районе мыса Чирикова на надувной лодке с мотором. В какой-то момент мотор сломался и лодку ветром стало относить в Охотское море. Рыбаки вызвали МЧС.

Спасатели на катере незамедлительно прибыли на помощь терпящим бедствие, подняли их на борт катера, а надувную лодку закрепили на буксировочный трос. Семья с ребенком благополучно доставлена в Магадан. Об этом сообщается на официальном сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

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В МЧС обратились ко всем жителям Колымы и их гостям внимательнее изучать прогноз погоды перед выходом в море, а также тщательно проверять техническое состояние своих плавсредств и снаряжения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские пограничники спасли жителя Украины, трое суток дрейфовавшего на надувном батуте в Черном море.