Олег Ляшко: «Зеленский повел себя не по-мужски, когда не помог Меркель»

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что глава Незалежной Владимир Зеленский должен был помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая почувствовала себя плохо во время их встречи, прошедшей во вторник, 18 июня. Для переговоров Зеленский впервые прибыл в Германию с однодневным визитом. Только лидеры государств пожали руки при встрече, как фрау Меркель «затрясло». Почти 2 минуты длился приступ лихорадки.

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо — не по-мужски», — заявил во вторник Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также добавил, что представители Владимира Зеленского наверняка будут оправдывать его поведение тем, что протокол якобы не предусматривает предоставления помощи.

Тем временем пугающие кадры со встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского буквально заполонили интернет. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин лично все видел, и он не верит в то, что Зеленскому передалось «проклятье Порошенко» — как мы помним при нем люди регулярно падали в обморок, и искал вразумительное объяснение происшедшему.

Берлинский парад в честь нового украинского президента Ангела Меркель принимала как будто из последних сил. Сначала дернулись руки, затем она пошатнулась, ее всю затрясло. И только каким-то чудом канцлеру все-таки удалось устоять на ногах — похоже на предобморочное состояние.

То ли невыносимая жара в Германии, а возможно и повестка дня такая, что уже в самом деле — трясет от годами не решаемых украинских проблем.

Что кризис на Украине по-прежнему далек от разрешения стало ясно сразу же, как только политики провели переговоры и вышли на пресс-конференцию. Меркель снова пытается убедить Киев: необходимо договариваться с Донбассом, без этого войну не остановить.

Но Зеленский словно не слышит. Он повторяет привычные тезисы украинских властей: никакого диалога с жителями юго-востока страны.

Не сошлись и по вопросу санкций против России. Меркель согласна с их продлением, но не более. Зеленский говорит, что нужно усиливать меры давления.

«Что касается санкций, то мы сегодня не обсуждали введение новых санкций, а только продление тех, которые уже есть — это такой шаг, на который мы можем пойти», — говорит Меркель.

«Эти санкции для нас всех, и для России это инструмент. И если один инструмент не работает, нужно много таких инструментов», — считает Зеленский.

Вопрос о «Северном потоке — 2» и снова — для Германии он жизненно необходим, но украинский президент категоричен: никакого «Северного потока» быть не должно, и даже удивительно, что в итоге канцлеру ФРГ полегчало.

Ровно через месяц у Ангелы Меркель — круглая дата: ей исполнится 65 лет. По германским меркам — она в самом расцвете сил. И это подтверждают ее ежегодные пешие прогулки в горном Тироле, но в то же время канцлер ни в чем себе не отказывает: и жирная немецкая пища под кружечку пива, и картошка фри в брюссельском фастфуде.

На здоровье никогда не жаловалась, разве что пять лет назад впервые появилась на публике на костылях — из-за травмы, полученной во время катания на лыжах в Швейцарии. И вот сегодня — неожиданный сигнал: здоровье уже не то. А ведь и самочувствие Украины во многом зависит от того, как себя чувствует канцлер Германии И лучше ее не доводить.

У самого Зеленского пробудился какой-то нездоровый уже — запредельный популизм. Интервью немецкой прессе — сидя в проходе, прямо на ступеньках. Еще бы на велосипеде к Меркель приехал; кроме шуток, немцы рассчитывали, что так президент Украины и сделает.

Но в отличие от своего сериального образа «Слуги народа» — президент Зеленский предпочитает совсем не скромные кортежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как врач оценил состояние здоровья Меркель.