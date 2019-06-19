Фото: Кейт Миддлтон восхитила фанатов, скопировав образ принцессы Дианы

Кейт Миддлтон в очередной раз скопировала образ принцессы Дианы, передает Teleprogramma.Pro. На церемонии Ордена Подвязки герцогиня Кембриджская появилась в наряде от дизайнера леди Ди, который очень сильно напомнил всем образ Леди Ди.
Для светского мероприятия Миддлтон выбрала закрытое, но при этом элегантное платье голубого цвета и соответствующую ему шляпку. В свое время такие наряды предпочитала и принцесса Диана. К слову, ее любимым дизайнером на тот момент являлась Катрин Уолкер.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как герцогиню Кембриджскую «обвинили» в том, что она неправильно надела платье. По мнению предельно внимательных пользователей, молния на одном из нарядов Кейт Миддлтон должна находиться сзади.