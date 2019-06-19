Фото: Кейт Миддлтон восхитила фанатов, скопировав образ принцессы Дианы

Кейт Миддлтон в очередной раз скопировала образ принцессы Дианы, передает Teleprogramma.Pro. На церемонии Ордена Подвязки герцогиня Кембриджская появилась в наряде от дизайнера леди Ди, который очень сильно напомнил всем образ Леди Ди.

Для светского мероприятия Миддлтон выбрала закрытое, но при этом элегантное платье голубого цвета и соответствующую ему шляпку. В свое время такие наряды предпочитала и принцесса Диана. К слову, ее любимым дизайнером на тот момент являлась Катрин Уолкер.

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