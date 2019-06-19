Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

На картах для вас сегодня: любовь, страсть, красота и творчество. Девы, обновите свое членство в Божественном Женском Коллективе. С другой стороны, на этой неделе вам стоит поиграть в готическую богиню. Только замените этот черный плащ на цветы. Тельцы, возьмите себе пиццу и бокал вина. Жизнь может быть вовсе не идеальной, но это нормально.

Овен — гороскоп на сегодня, 19 июня

Овны, вы далеко не всегда правы. Дайте, наконец, другому человеку возможность поделиться своей точкой зрения. Таким образом, вы сможете в конечном итоге узнать что-то, с чем вы не знакомы. Не позволяйте банальным спорам мешать вашему светлому будущему.

Космический совет: прекратите перебивать других людей.

Телец — гороскоп на сегодня, 19 июня

Иногда вам просто нужно взять пиццу или налить себе бокал вина и сосредоточиться на хороших моментах вашей жизни. Жизнь может быть вовсе не идеальной, но это нормально. Кстати, сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться по магазинам со своим лучшим другом и подобрать какие-нибудь модные вещи.

Космический совет: сосредоточьтесь на хороших моментах.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 19 июня

Внимательно посмотрите на свой список дел. Что приближает вас к вашей мечте? А какие задачи просто добавляют беспорядок и шум? Одним словом, Близнецы, расставьте приоритеты. Это поможет вам направить свою энергию на выполнение задач, которые приведут к феноменальным результатам. Речь идет о деньгах, успехе, счастье и силе.

Космический совет: расставьте приоритеты в вашем списке дел.

Рак — гороскоп на сегодня, 19 июня

Примите свои неудачи, потому что некоторые планы осуществить идеально просто невозможно. Противостояние — одно из самых больших преступлений, которые мы можем совершить против себя. Так что считайте это космическим сигналом для того, чтобы провести день в постели, изучая свою любимую книгу, или сидеть у окна и смотреть на мир. Позвольте себе ничего делать и никуда не торопиться.

Космический совет: расслабьтесь.

Лев — гороскоп на сегодня, 19 июня

О, колесо времени! Помните о благословениях, которые льются на вас прямо в этот момент. Эта глава жизни учит вас тому, что терпение окупается. По мере продвижения вперед продолжайте любить себя и заботиться о себе.

Космический совет: терпение окупается.

Дева — гороскоп на сегодня, 19 июня

На картах для вас сегодня: любовь, страсть, красота и креативность. Сделайте своей жизненной миссией превращать в прекрасное все, с чем вы вступаете в контакт. Для некоторых из вас это может быть удачное время для создания проекта, близкого вашему сердцу. Помните, период беременности так же важен, как и рождение.

Космический совет: подумайте о том, как вы можете сделать этот мир прекраснее.

Весы — гороскоп на сегодня, 19 июня

Разочарования будут постоянными, но это не значит, что вы будете играть готическую богиню всю неделю. Замените этот черный плащ на цветы. Они хорошо смотрятся на вас, Весы, как и розовый оттенок на ваших щеках. Ситуация, в которой вы застряли, далека от совершенства, но вы все равно можете смотреть на нее под другим углом.

Космический совет: помните, что извлечь хорошее можно из любой ситуации.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 19 июня

Вы не можете изменить свой вчерашний день. То, что вы можете сотворить, это ваше завтра. На фронте карьеры есть прекрасное открытие, Скорпионы. Делайте все возможное, чтобы сделать его своим. Однако компенсация, которую вы получите вначале, может не оправдать ваших усилий. Помните о конечном пункте назначения и двигайтесь вперед.

Космический совет: двигайтесь вперед.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 19 июня

Да, происходящее может казаться вам кошмаром. Звезды в данной ситуации советуют вам отойти от крысиной гонки хотя бы на секунду. Спросите себя, действительно ли это то, что вы хотите извлечь из своей жизни. Незапланированное путешествие может стать ключом к более глубокому пониманию того, как и где вы сбились с пути.

Космический совет: никогда не поздно внести в свою жизнь позитивные изменения.

Козерог — гороскоп на сегодня, 19 июня

Ежедневное напоминание, Козероги: это нормально, что далеко не все идет по плану. Поймите это и отдохните, если вам нужно. Некоторым из вас может нездоровиться из-за разбитого сердца или разочарования. Не забывайте, что вашему эмоциональному телу тоже нужно время, чтобы восстановиться.

Космический совет: расслабьтесь.

Водолей — гороскоп на сегодня, 19 июня

Нет больше сомнительных дел, Водолеи. Положите конец драме и сумейте постоять за себя. Если вы чувствовали себя «застрявшими», сейчас самое время подойти к решению проблемы. Ваш момент прорыва ближе, чем вы можете себе представить.

Космический совет: положите конец драме.

Рыбы — гороскоп сегодня, 19 июня

Качество превыше количества, Рыбы. Будьте внимательны к тому, что вы говорите. И придумайте себе испытание, чтобы стать лучшей версией себя. Это ключ к тому, чтобы выделяться в мире. Слова, которые вам стоит добавить в свою речь: «фокус» и «дисциплина». Установка расписания для себя поможет вам достичь ваших целей.

Космический совет: выбирайте качество, а не количество.

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