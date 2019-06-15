«Задом наперед»: Кейт Миддлтон обвинили в том, что она неправильно надела платье

Герцогиня Кембриджская посетила банкет в честь Недели National Addictions Awareness. Мероприятие организовала благотворительная организация, которая занимается помощью людям, страдающим от алкоголизма и наркомании.

Для выхода на прием Кейт Миддлтон выбрала кремовое платье с открытыми плечами от модельера Barbara Cassola. Instagram @katemiddletonphotos

Поклонники нашли образ герцогини элегантным. Однако некоторые заметили сильную «оплошность» Кейт. Они высказали предположение, что королевская особа надела платье задом наперед. Юзеры решили, что место молнии — на спине, пишут Дни.ру.

Однако платье лондонского модельера действительно должно выглядеть именно так. В сети есть многочисленные фото, которые доказывают, что Кейт Миддлтон все сделала правильно.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон встретилась лицом к лицу с «любовницей» принца Уильяма.