«Задом наперед»: Кейт Миддлтон обвинили в том, что она неправильно надела платье

Герцогиня Кембриджская посетила банкет в честь Недели National Addictions Awareness. Мероприятие организовала благотворительная организация, которая занимается помощью людям, страдающим от алкоголизма и наркомании.
Для выхода на прием Кейт Миддлтон выбрала кремовое платье с открытыми плечами от модельера Barbara Cassola.
Поклонники нашли образ герцогини элегантным. Однако некоторые заметили сильную «оплошность» Кейт. Они высказали предположение, что королевская особа надела платье задом наперед. Юзеры решили, что место молнии — на спине, пишут Дни.ру.
Однако платье лондонского модельера действительно должно выглядеть именно так. В сети есть многочисленные фото, которые доказывают, что Кейт Миддлтон все сделала правильно.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон встретилась лицом к лицу с «любовницей» принца Уильяма.