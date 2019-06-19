Видео: Станция метро «Невский проспект» в Петербурге погрузилась во тьму

Участок синей ветки метро в центре Санкт-Петербурга оказался во тьме. Свет погас на станции «Невский проспект». Об этом сообщает 78.ru.

По рассказам очевидцев, около 8 часов утра в среду, 19 июня, поезд остановился на перегоне «Горьковская» — «Невский проспект», после люди вышли на темную платформу, освещая себе путь фонариками смартфонов.

Отмечается, что при этом никакой паники не было. По данным издания, в петербургской подземке объяснили происшествие «посадкой напряжения», то есть внезапным снижением напряжения в системе электроснабжения. Она продолжалась около четырех минут. В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на оранжевой ветке метро Санкт-Петербурга произошло задымление.