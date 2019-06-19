Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Американский лидер выступил перед сторонниками во Флориде и данное объявление считают больше формальной процедурой, так как о своих планах действующий президент уже говорил.

Прогнозы на предстоящие выборы — 2020-ть уже есть. И первое, о чем говорят эксперты — обе партии в США столкнулись с серьезным кризисом — нет молодых кадров.

Главный конкурент Трампа — демократ Джо Байден. А ему как и Трампу уже за семьдесят. Так что это будут выборы между двумя самыми пожилыми кандидатами. О новых и так и невыполненных обещаниях американского лидера Александр Сиротин.

Вполне возможно, традиционная антироссийская истерика опять будет сопроводать предвыборную кампанию в США. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Америка серьезно усилила кибератаки на инфраструктуру России, будто провоцируя для ответных действий, которые впоследствии можно будет использовать в качестве обвинений. Однако у российской разведки все ходы записаны.