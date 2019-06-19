Полицейский кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 80-летнюю старушку

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон оказались в центре скандала по вине полицейского из своего кортежа. Он сбил переходящую дорогу пожилую женщину, когда сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских на церемонию вручения Ордена Подвязки.

При этом, говорят очевидцы, страж порядка ехал по встречной полосе. 80-летнюю пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами - у нее сломаны тазовые кости.

Уильям и Кейт отправили пенсионерке цветы и письмо, в котором выразили сожаление и предложили ее навестить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кейт Миддлтон восхитила фанатов, скопировав образ принцессы Дианы.