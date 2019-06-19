Видео: детей спасли горящей квартиры в Омске

Двоих детей спасли из окна горящей квартиры на улице Молодова в Омске, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел около полудня 19 июня — загорелась квартира на восьмом этаже дома. Мальчики восьми и десяти лет встали в оконный проем и дождались, когда пожарные поднимутся в квартиру и спасут их. На опубликованных кадрах видно, как из окна идет черный дым. Сотрудники МЧС вскрыли входную дверь и вывели детей из горящей квартиры.

Всего из-за возгорания были эвакуированы более двух десятков жильцов. С огнем удалось справиться за полчаса.

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