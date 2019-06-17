Два человека погибли в пожаре на севере Москвы

Дознаватели выясняют причины пожара в жилом доме на севере Москвы. В результате возгорания погибли два человека. Еще 15, включая четверых детей, удалось спасти.

Огонь вспыхнул на балконе девятого этажа. Люди почувствовали запах гари и вызвали спасателей. К прибытию первых расчетов пламя успело перекинуться на десятый этаж. Общая площадь пожара составила 85 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры поджога женщиной католического храма в Санкт-Петербурге. В настоящее время она задержана и доставлена для допроса к следователям.