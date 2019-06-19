Видео: сын Бари Алибасова показал зеленый диван, на котором чуть было не умер его отец

, 5:01 Видео 466

Продюсеру сильно повезло, что он не выпил больше едкой жидкости, а скорая приехала молниеносно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 58

Десять дней Бари Алибасов находился между жизнью и смертью! Известный продюсер отравился чистящим средством и получил ожог пищевода и желудка четвертой степени, максимальный из возможных. Поклонники молились за его здоровье.

И вот в сети появились кадры Бари из больничной палаты. Его вывели из медикаментозного сна. Алибасова поддерживают за руки и помогают сесть. Продюсер заметно похудел. У него бледное и осунувшееся лицо.

Как Бари Каримович чувствует себя сейчас, на кого будет подавать в суд семья Алибасова? Возможно ли, что несчастный случай — на самом деле спланированное покушение? Куда исчез любимый кот артиста и какое баснословное вознаграждение обещали за помощь в его поиске? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Бари Алибасов-младший держит в руках «Крота»Бари Алибасов-младший держит в руках «Крота». Кадр из «Светской хроники»

Эта яркая и, на первый взгляд, безобидная бутылка стала причиной трагедии. Именно из нее, как утверждают близкие продюсера, Бари Алибасов выпил химикат. Жидкость не имеет едкого запаха.

Бари Алибасов, сын Бари Алибасова: «Вот обратите внимание. Ну „Миринда“, блин. Открывается легко, как сок. И маленький глоток… вот я языком сейчас дотронусь и уеду в Склиф».

В считанные минуты продюсер получил сильнейшие ожоги. Он успел вызвать скорую и позвонить родным. Однако концентрация щелочи в средстве была настолько сильной, что Алибасов мог скончаться на месте.

Зеленый диван, на котором чуть было не умер Бари АлибасовЗеленый диван, на котором чуть было не умер Бари Алибасов. Кадр из «Светской хроники»

«Лежал здесь. Он уже лег, его тошнило. Перетащили на кухонный диван, потому что там сразу и кастрюли… ну, оборудовали место быстро для промывания».

Скорая прибыла в течение семи минут, и бригада смогла провести Бари Каримовичу все необходимые процедуры.

Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца

Сейчас жизнь Алибасова по-прежнему находится под угрозой. По информации СМИ, Бари Каримович лишился памяти и даже не понимает, кем является. И тут новый удар. Стало известно, что пропал любимый кот Бари Алибасова — Чуча. Нашедшему животное команда продюсера предложила 800 тысяч рублей.

Однако не все так обеспокоены состоянием артиста. Нашлись те, кто захотел нажиться на чужом горе. В квартиру Бари кота все-таки вернули спустя сутки. Но не того. При этом мошенники забрали вознаграждение полностью.

Химик утверждает, что вещество, которое проглотил Алибасов, способно разрушать живые ткани без шанса на восстановление.

Николай Зайцев, химик: «Помещаем в стакан небольшое количество индикатора фенолфталеина, который чувствителен к присутствию щелочи. Немножко разбавим это водопроводной водой, как видите — окраска остается бесцветной. Но если мы прильем сюда небольшое количество химического вещества (которое проглотил Алибасов — Прим. ред.) — происходит интенсивное малиновое окрашивание. Это свидетельствует о том, что здесь содержится сильная щелочь, которая представляет собой значительную опасность для человека, животных. Особенно опасно для детей».

Бари Алибасов знаменит эпатажными выходками. Ровно семь лет назад, за день до дня рождения он устроил собственные похороны. С отравлением в реанимацию продюсер также попал за сутки до праздника.

Однако теперь ни Бари Каримовичу, ни его окружению не до шуток. Каким образом упаковка средства оказалась на столе в музыкальной студии? Или может кто-то положил ее туда специально?

Бари Алибасов-младший: «Это было на студии, а на студии у нас проходной двор. Студия не должна простаивать, например. Это означает, что эту бутылку мог оставить кто-то из 30–40 человек».

Криминалист Михаил Игнатов не отрицает возможного варианта. Алибасова могли отравить.

«Бари Каримович жив, и он может сам дать показания о том, кто мог бы ему дать эту бутылочку».

Бари только осенью женился на актрисе Лидии Федосееве-Шукшиной. У Алибасова огромное наследство: творческое наследие группы «На-на», три квартиры в центре Москвы, ценные бумаги и участок на рублевском направлении. Состояние продюсера оценивается в несколько миллионов долларов!

Станислав Садальский назвал вероятных отравителей Бари Алибасова

Георгий Жуков, бывший креативный продюсер группы «На-На», не верит, что кто-то мог устроить покушение на жизнь Бари Алибасова. Он уверен, случившееся — следствие невнимательности.

«Вы знаете, это вполне могло произойти. Обстановка на кухне, она всегда была военно-полевой. То есть мы забегали, что-то кушали, пили, ели, быстро мыли за собой, все это происходило хаотично».

Так как Алибасов сделал всего один глоток опасного средства, шансы выжить, по словам медиков, есть. Но какой вред нанесен его здоровью? Ведь последствия подобного отравления могут быть самые разные.

Анна Калеганова, хирург: «Там в пищеводе развиваются рубцовые изменения. Это вызывает болезненность, нарушает прием пищи. Здесь уже оказываются мероприятия для того, чтобы восстановить проходимость. Такие очаги, скажем так, ненормальных клеток в слизистой оболочке пищевода, которые в дальнейшем расцениваются как предраковые, предопухолевые, требуют тоже повышенного внимания».

Николай Зайцев, химик: «От этого средства пострадала одна женщина, которая через десять дней умерла в больнице. Ее родственники пожаловались на ненадлежащую упаковку этого химического средства, которая не содержала необходимых предупредительных знаков, которые предусмотрены российским законодательством».

Бари Алибасов-младший, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме, решил обратиться в суд. Ответчиком будет выступать изготовитель чистящего средства.

Дмитрий Фаустов, юрист: «На мой взгляд, перспективы данных исковых требований туманны. Представителям Бари Алибасова необходимо будет изрядно потрудиться, чтобы доказать схожесть пищевого йогурта или сока со средством «Крот».

PR-директор Алибасова: Продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом»

А вот если причину найдут в другом, например, в несоответствующей нормам упаковке, то шансы семьи Алибасова увеличиваются. Роспотребнадзор уже начал проверку. А эксперт из Союза потребителей провел специальные исследования для программы «Светская хроника».

Антон Недзвецкий, сопредседатель Союза потребителей РФ: «ГОСТ 31 340 2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“ требует размещения на опасной продукции сигнального слова, то есть слова „Опасно“. На данной бутылке этого слова нет».

По ГОСТу на упаковке с химикатом должен быть заметный и понятный знак опасности. На средстве, которое выпил Бари Каримович, он есть, но обозначение легко перепутать с другими символами. Поэтому успех в судебном разбирательстве семье Алибасовых почти обеспечен. Но гораздо важнее вернуть артиста к нормальной жизни — а теперь это сделать крайне сложно.

Но радует одно: кот продюсера Чуча — нашелся. Оказывается, питомец все это время находился недалеко от дома Алибасова, в кунг-фу центре. Порядочные работники спортивного клуба вернули кота хозяева и не взяли с них ни копейки. А это значит, что у Бари Каримовича вновь есть лучший друг и стимул как можно скорее восстановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасова выписали из больницы.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 58
19 июн
«Все болит»: Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
18 июн
Названы причины нападок сестры Алибасова на Федосееву-Шукшину
18 июн
«Его отравили Шукшины»: Сестра Бари Алибасова об инциденте с продюсером
17 июн
«Его бросает с 1964 по 2015 годы» — сын Алибасова о проблемах с памятью у отца
17 июн
Для реабилитации Алибасова в Казахстане предоставят шале, вертолет и медиков
17 июн
Бари Алибасов выписан из больницы
17 июн
Алибасов еще в реанимации, угрозы жизни нет — сын продюсера
17 июн
Бари Алибасов переведен из реанимации в общую палату
16 июн
Бари Алибасов все еще находится в тяжелом состоянии — врачи
15 июн
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Читайте также

+12° Днём +22°
Ночью +12°
64.34
0.02 72.23
0.12
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

5:27
Сеть покоряет видео о том, как легко почистить чеснок
5:01
Видео: сын Бари Алибасова показал зеленый диван, на котором чуть было не умер его отец
4:36
Дружеские беседы и променады. Как в мире отмечают День прогулки?
4:02
Дональд Трамп заявил о своем участии в президентской кампании 2020 года
3:59
«Все болит»: Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
3:35
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!
3:10
Кудрин заявил, что адресное увеличение детских пособий поможет бороться с бедностью
2:42
Видео: Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
2:07
Экс-главу УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи
1:56
Обезумевшие олени! Озвучена новая версия гибели группы Дятлова
1:32
Олег Ляшко: «Зеленский повел себя не по-мужски, когда не помог Меркель»
1:05
Звезда «Не родись красивой» Уварова призналась, почему развелась с мужем
0:44
Видео: В Петербурге открылась «Морозовская» экспозиция
0:27
Анфиса Чехова рассказала, от каких трех продуктов нужно отказаться для похудения
0:14
Александр Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом
23:57
Почему Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова так и не стали парой
23:42
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России
23:27
Ресторан Матильды Шнуровой попал в ТОП-120 лучших в мире
23:11
В Северной Осетии ищут врача, который 23 года назад забыл зажим в животе пациентки
22:52
Фото: Многодетная Дарья Сагалова показала идеальное тело в бикини

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама