Видео: сын Бари Алибасова показал зеленый диван, на котором чуть было не умер его отец

Десять дней Бари Алибасов находился между жизнью и смертью! Известный продюсер отравился чистящим средством и получил ожог пищевода и желудка четвертой степени, максимальный из возможных. Поклонники молились за его здоровье.

И вот в сети появились кадры Бари из больничной палаты. Его вывели из медикаментозного сна. Алибасова поддерживают за руки и помогают сесть. Продюсер заметно похудел. У него бледное и осунувшееся лицо.

Как Бари Каримович чувствует себя сейчас, на кого будет подавать в суд семья Алибасова? Возможно ли, что несчастный случай — на самом деле спланированное покушение? Куда исчез любимый кот артиста и какое баснословное вознаграждение обещали за помощь в его поиске? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Бари Алибасов-младший держит в руках «Крота». Кадр из «Светской хроники»

Эта яркая и, на первый взгляд, безобидная бутылка стала причиной трагедии. Именно из нее, как утверждают близкие продюсера, Бари Алибасов выпил химикат. Жидкость не имеет едкого запаха.

Бари Алибасов, сын Бари Алибасова: «Вот обратите внимание. Ну „Миринда“, блин. Открывается легко, как сок. И маленький глоток… вот я языком сейчас дотронусь и уеду в Склиф».

В считанные минуты продюсер получил сильнейшие ожоги. Он успел вызвать скорую и позвонить родным. Однако концентрация щелочи в средстве была настолько сильной, что Алибасов мог скончаться на месте.

Зеленый диван, на котором чуть было не умер Бари Алибасов. Кадр из «Светской хроники»

«Лежал здесь. Он уже лег, его тошнило. Перетащили на кухонный диван, потому что там сразу и кастрюли… ну, оборудовали место быстро для промывания».

Скорая прибыла в течение семи минут, и бригада смогла провести Бари Каримовичу все необходимые процедуры.

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Сейчас жизнь Алибасова по-прежнему находится под угрозой. По информации СМИ, Бари Каримович лишился памяти и даже не понимает, кем является. И тут новый удар. Стало известно, что пропал любимый кот Бари Алибасова — Чуча. Нашедшему животное команда продюсера предложила 800 тысяч рублей.

Однако не все так обеспокоены состоянием артиста. Нашлись те, кто захотел нажиться на чужом горе. В квартиру Бари кота все-таки вернули спустя сутки. Но не того. При этом мошенники забрали вознаграждение полностью.

Химик утверждает, что вещество, которое проглотил Алибасов, способно разрушать живые ткани без шанса на восстановление.

Николай Зайцев, химик: «Помещаем в стакан небольшое количество индикатора фенолфталеина, который чувствителен к присутствию щелочи. Немножко разбавим это водопроводной водой, как видите — окраска остается бесцветной. Но если мы прильем сюда небольшое количество химического вещества (которое проглотил Алибасов — Прим. ред.) — происходит интенсивное малиновое окрашивание. Это свидетельствует о том, что здесь содержится сильная щелочь, которая представляет собой значительную опасность для человека, животных. Особенно опасно для детей».

Бари Алибасов знаменит эпатажными выходками. Ровно семь лет назад, за день до дня рождения он устроил собственные похороны. С отравлением в реанимацию продюсер также попал за сутки до праздника.

Однако теперь ни Бари Каримовичу, ни его окружению не до шуток. Каким образом упаковка средства оказалась на столе в музыкальной студии? Или может кто-то положил ее туда специально?

Бари Алибасов-младший: «Это было на студии, а на студии у нас проходной двор. Студия не должна простаивать, например. Это означает, что эту бутылку мог оставить кто-то из 30–40 человек».

Криминалист Михаил Игнатов не отрицает возможного варианта. Алибасова могли отравить.

«Бари Каримович жив, и он может сам дать показания о том, кто мог бы ему дать эту бутылочку».

Бари только осенью женился на актрисе Лидии Федосееве-Шукшиной. У Алибасова огромное наследство: творческое наследие группы «На-на», три квартиры в центре Москвы, ценные бумаги и участок на рублевском направлении. Состояние продюсера оценивается в несколько миллионов долларов!

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Георгий Жуков, бывший креативный продюсер группы «На-На», не верит, что кто-то мог устроить покушение на жизнь Бари Алибасова. Он уверен, случившееся — следствие невнимательности.

«Вы знаете, это вполне могло произойти. Обстановка на кухне, она всегда была военно-полевой. То есть мы забегали, что-то кушали, пили, ели, быстро мыли за собой, все это происходило хаотично».

Так как Алибасов сделал всего один глоток опасного средства, шансы выжить, по словам медиков, есть. Но какой вред нанесен его здоровью? Ведь последствия подобного отравления могут быть самые разные.

Анна Калеганова, хирург: «Там в пищеводе развиваются рубцовые изменения. Это вызывает болезненность, нарушает прием пищи. Здесь уже оказываются мероприятия для того, чтобы восстановить проходимость. Такие очаги, скажем так, ненормальных клеток в слизистой оболочке пищевода, которые в дальнейшем расцениваются как предраковые, предопухолевые, требуют тоже повышенного внимания».

Николай Зайцев, химик: «От этого средства пострадала одна женщина, которая через десять дней умерла в больнице. Ее родственники пожаловались на ненадлежащую упаковку этого химического средства, которая не содержала необходимых предупредительных знаков, которые предусмотрены российским законодательством».

Бари Алибасов-младший, чтобы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме, решил обратиться в суд. Ответчиком будет выступать изготовитель чистящего средства.

Дмитрий Фаустов, юрист: «На мой взгляд, перспективы данных исковых требований туманны. Представителям Бари Алибасова необходимо будет изрядно потрудиться, чтобы доказать схожесть пищевого йогурта или сока со средством «Крот».

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А вот если причину найдут в другом, например, в несоответствующей нормам упаковке, то шансы семьи Алибасова увеличиваются. Роспотребнадзор уже начал проверку. А эксперт из Союза потребителей провел специальные исследования для программы «Светская хроника».

Антон Недзвецкий, сопредседатель Союза потребителей РФ: «ГОСТ 31 340 2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“ требует размещения на опасной продукции сигнального слова, то есть слова „Опасно“. На данной бутылке этого слова нет».

По ГОСТу на упаковке с химикатом должен быть заметный и понятный знак опасности. На средстве, которое выпил Бари Каримович, он есть, но обозначение легко перепутать с другими символами. Поэтому успех в судебном разбирательстве семье Алибасовых почти обеспечен. Но гораздо важнее вернуть артиста к нормальной жизни — а теперь это сделать крайне сложно.

Но радует одно: кот продюсера Чуча — нашелся. Оказывается, питомец все это время находился недалеко от дома Алибасова, в кунг-фу центре. Порядочные работники спортивного клуба вернули кота хозяева и не взяли с них ни копейки. А это значит, что у Бари Каримовича вновь есть лучший друг и стимул как можно скорее восстановиться.

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