Видео: Фонтан горячей воды забил на юге Петербурга

Фонтан горячей воды после прорыва трубы забил на улице Будапештской у дома № 71/1 на юге Петербурга вечером в среду, 19 июня. По информации телеканала 78, температура воды не превышает 40 градусов. Между тем, струя воды была настолько мощной, что достигала уровня шестого этажа соседнего жилого здания. В пресс-службе АО «Теплосеть» пояснили, что причиной прорыва стали испытания теплосетей. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в конце мая в центре Петербурга был перекрыт переулок из-за прорыва трубы.