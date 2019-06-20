«Любишь ролевые игры?»: Асмус в кожаном «ошейнике» шокировала сеть

Известная российская актриса Кристина Асмус сделала новое селфи для Instagram в довольно необычном образе. Макияж в стиле smoky eyes, ярко-красная помада и украшение на шее из черных кожаных ремней — такой супругу Гарика Харламова подписчики еще не видели.

Instagram @asmuskristina

Роковой образ звезды вызвал у фанатов много различных ассоциаций. Одни решили, что в таком виде теледива ждет мужа из командировки, другие предположили, что Асмус наконец-то раскрыла свое «истинное я», а третьи сочли, что это очередная шутка. Так или иначе, большинство пользователей остались довольны экспериментами артистки.

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«Как же Гарику повезло с такой женой!»

«Любишь ролевые игры?»

«И Гарик в кожаной маске с застегнутым ртом…»

«О! Ну, наконец-то истинная сущность».

«Гарик сегодня будет послушным мальчиком», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус обнажила грудь на съемках нового фильма.