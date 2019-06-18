Кристина Асмус в последнее время уже не раз удивляла своих подписчиков в Instagram пикантными снимками. Несколько фото в нижнем белье, которое раз от раза становится все откровеннее, вызвали бурное обсуждение в сети и осуждение многих поклонников.

И вот, в появившемся недавно в интернете трейлере фильма «Текст» по роману Дмитрия Глуховского блюстители нравственности разглядели кадр, на котором актриса, которая снялась в картине в роли возлюбленной главного героя, и вовсе полностью обнажила грудь. В ролике мелькают также и другие сцены, где героиня предстает в соблазнительных позах в сексуальном нижнем белье.

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кадр из к/ф «Текст»

Каждый раз после появления в соцсетях смелых фотографий подписчики начинают подозревать Асмус в неверности мужу — шоумену Гарику Харламову, однако сам артист эти слухи игнорирует. К слову, накануне пара отметила семилетнюю годовщину совместной жизни, о чем Кристина сообщила в своем аккаунте, опубликовав совместное фото с супругом.

Instagram @asmuskristina

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов приревновал свою супругу к режиссеру из Южной Кореи.