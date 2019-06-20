Российским водителям пригрозили новым штрафом

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит инициативу правительства РФ о введении нового штрафа для автомобилистов.

Предложения направлены против водителей, которые пользуются платными дорогами, не внося за них оплату. Об этом пишет «Парламентская газета».

Наказывать таких любителей прокатиться за чужой счет предполагается штрафом до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, на платных дорогах предлагается устанавливать систему постоплаты «свободных поток», которая позволит не останавливать автомобиль про проезде через пункт оплаты. Это позволит ускорить движение по платным магистралям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МВД сочли необходимым проведение ревизии ПДД.