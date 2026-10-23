Трехлетняя девочка умерла после плановой операции в больнице Череповца

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 70 0

Следователи уже возбудили уголовное дело.

Что известно о смерти ребенка в больнице Череповца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Трехлетняя девочка умерла в больнице Череповца после плановой операции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Вологодской области. 

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. 

По данным ведомства, в октябре после проведенного хирургического вмешательства девочка скончалась в стационаре. 

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. В рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, которые должны помочь выяснить причины и обстоятельства смерти ребенка. 

Правоохранители также допрашивают свидетелей и изъяли медицинскую документацию. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ставропольском крае 38-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности семимесячной внучке. По версии следствия, нетрезвая бабушка уснула в ванной вместе с ребенком. В результате девочка получила тяжкий вред здоровью и спустя восемь месяцев умерла в медицинском учреждении. 

Уголовное дело в отношении женщины направили в Левокумский районный суд для рассмотрения по существу. 

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