Комплекс «Игора» получил премию как лучший СПА-курорт года

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Пространство для отдыха масштабно обновили в прошлом году, добавив необычные процедуры и зоны восстановления.

Какой СПА-курорт лучший в России

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Курорт «Игора» победил в премии InterCHARM Awards 2026

Всесезонный курорт «Игора» стал победителем IV Национальной премии InterCHARM Awards 2026 в номинации «СПА-курорт года». Награда отмечает достижения в индустрии красоты и здоровья.

В 2025 году один из крупнейших СПА-комплексов Северо-Западного региона прошел масштабную реновацию. После обновления здесь появилась термальная зона с панорамным бассейном площадью 250 квадратных метров. Для тех, кто предпочитает уединение, предусмотрены отдельные сьюты с собственными хаммамами и купелями. Среди необычных возможностей для отдыха — «искусственное солнце».

Еще одна особенность комплекса — «комната сна». Это единственное в России пространство такого формата, где для восстановления используют виброакустическую терапию и бинауральные ритмы.

СПА-программа объединяет массажные техники специалистов из Индии, Бали и Таиланда с классическими процедурами. Среди новых форматов — псаммотерапия с нагретым кварцевым песком и сухой флоатинг, который создает ощущение невесомости без погружения в воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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