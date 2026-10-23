В Белоруссии воссоединили 12 семей из России и с Украины

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 33 0

Родственники некоторых участников гуманитарной миссии не виделись годами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Белоруссии в ходе гуманитарной миссии удалось воссоединить 12 семей, которые долгое время были разлучены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, некоторые участники акции годами не виделись с родственниками. Среди тех, кто ждал встречи, были дети, ожидавшие родителей, и внуки, приехавшие к своим близким.

«Сегодня мы организовали процесс воссоединения семей. 12 семей, которые были долго разлучены, возвращаются к своим родным и близким. Я изучала каждую историю, могу сказать, что это трогательные моменты, когда дети ждут своих родителей, которые не видят по много лет внуки приехали сегодня встретиться со своими близкими. Это очень важно и необходимо», — рассказала она.

Лантратова поблагодарила украинского коллегу Дмитрия Лубинца и белорусскую сторону за помощь в организации гуманитарной миссии. Она также отметила, что стороны продолжают взаимодействовать по вопросам посещения военнопленных, передачи писем и посылок, а также оформления документов для людей, которые не могут получить их из-за отсутствия дипломатических отношений между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Россию впервые с 2022 года вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.

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