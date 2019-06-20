В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о сбитом американском разведывательном беспилотнике, передает RT.

БПЛА Global Hawk был атакован военно-воздушными силами КСИР в провинции Хормозган на юге Ирана при нарушении воздушного пространства в Персидском заливе в среду, 19 июня.

Ситуация между США и Ираном обострилась 13 июня, когда в Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера. По версии американских властей, транспортные суда были атакованы иранскими военными и распространили видеозапись, якобы доказывающее это. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон серьезно относится к произошедшему.