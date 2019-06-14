Трамп уверен, что Иран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе

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Президент США сослался на видеозапись, якобы доказывающую причастность к нападению на корабли иранских военных.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @roatb25

Дональд Трамп не сомневается, что за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Об этом президент США заявил в пятницу, 14 июня, в интервью Fox News.

«Именно Иран сделал это, и вы знаете, что это сделал он, так как вы видели корабль», — приводит слова Трампа RT.

По его словам, Вашингтон не собирается «легкомысленно» относиться к произошедшему.

Ранее вооруженные силы США распространили видеозапись, якобы доказывающее причастность к атаке на корабли иранских военных. На черно-белых кадрах некие люди на катере без опознавательных знаков производят какие-то действия у борта большого корабля. Американские военные утверждают, что они снимают неразорвавшуюся мину.

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5-tv.ru сообщал также, что госсекретарь США Майк Помпео также возложил ответственность за атаку на Тегеран. Власти Ирана все обвинения категорически отрицают.

Два танкера, принадлежащие панамской и норвежской компаниям, подверглись, предположительно, торпедной атаке в четверг, 13 июня. Все члены экипажей были спасены. Среди членов экипажа были 11 россиян, они не пострадали.

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