Едва выживший Бари Алибасов оставил сына без наследства

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Продюсера разгневала информация, согласно которой Бари Алибасов-решил подзаработать на возросшей популярности отца, находящегося в реанимации.

Фото: Instagram @barialibasovjr

Тема:
Отравление Бари Алибасова 63

Едва оправившийся от отравления Бари Алибасов лишил сына наследства. Об этом продюсер группы «На-На» заявил, будучи гостем ток-шоу на телеканале «Россия».

По его словам. Он выгнал сына из дома, а все нажитое готов раздать «животным и в приюты». Об этом сообщает сайт KP.RU.

Гнев деятеля российского шоубизнеса вызвала информация о том, что Бари Алибасов-младший решил подзаработать на популярности отца, находящегося в реанимации.

Барин Алибасов попал в реанимацию после того, как 4 июня выпил жидкость для прочистки труб вместо сока перепутав емкости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как едва придя в себя в больнице Бари Алибасов в очередной раз переписал завещание. Согласно варианту того периода, Бари Алибасов-младший мог претендовать на элитную недвижимость в доме в Мерзляковском переулке. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 63
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