Едва выживший Бари Алибасов оставил сына без наследства

Едва оправившийся от отравления Бари Алибасов лишил сына наследства. Об этом продюсер группы «На-На» заявил, будучи гостем ток-шоу на телеканале «Россия».

По его словам. Он выгнал сына из дома, а все нажитое готов раздать «животным и в приюты». Об этом сообщает сайт KP.RU.

Гнев деятеля российского шоубизнеса вызвала информация о том, что Бари Алибасов-младший решил подзаработать на популярности отца, находящегося в реанимации.

Барин Алибасов попал в реанимацию после того, как 4 июня выпил жидкость для прочистки труб вместо сока перепутав емкости.