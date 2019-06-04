Звезда фильма «Я шагаю по Москве» Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

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Актриса уверена, она могла предотвратить страшную аварию.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Советская актриса Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее единственным внуком.

Филипп Шеббо, сын дочери народной артистки РСФСР, разбился на мотоцикле. Страшная авария произошла 23 августа 2011 года. Утром 19-летний Филипп ехал практически по пустой дороге. Однако не справился с управлением и врезался в отбойник. Его доставили в больницу с многочисленными переломами. Молодой человек потерял 50% крови, и не мог дышать самостоятельно. Врачи приложили все усилия, но вынуждены были ампутировать ногу.

Галина Польских рассказала изданию Дни.ру, что в трагедии есть и ее вина.  Друзья говорили, что у мотоцикла, подаренного внуку, не все в порядке с колесом, и она не заострила внимание на этом факте.

Внука Филиппа Галина Польских до пяти лет воспитывала сама — мать мальчика  была вынуждена находиться с мужем-иностранцем за рубежом и не могла взять сына с собой.

Повзрослев, Филипп увлекся мотоциклами. И вот, в 2011 году родители и бабушка подарили молодому человеку долгожданный байк. Филипп обожал ездить по ночной Москве, когда нет дневных пробок. Правда, поездки его оказались недолгими.

Галина Польских не теряет бодрости духа и помогает внуку во всем. Главное, уверена она, что Филипп остался в живых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в аварии на мотоцикле разбился рэпер лейбла Black Star Скруджи.

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