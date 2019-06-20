Русская невеста Джонни Деппа раскрыла секрет стройности

Джонни Деппа уже много раз видели в компании российской танцовщицы Полины Глен. Девушка из Санкт-Петербурга, и ей 27 лет. Фанаты актера его выбор не одобрили и даже обвинили Глен в эскорте. Однако это и не важно — подписчики девушки в Instagram растут в геометрической прогрессии.

Глен признается, что наиболее часто фанаты задают вопрос о ее худобе.

«Мой рацион состоит примерно на 50% белка, 40% углеводов и 10% правильных жиров», — поделилась секретами правильного питания невеста Деппа.

Также, по словам танцовщицы, она уже несколько лет не употребляет сахар в чистом виде и фаст-фуд.

«Ты — то, что ты ешь!» — отметила девушка и дала совет подписчикам не увлекаться углеводами, ведь все это отразится не только на фигуре, но и на здоровье.

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Некоторые пользователи поблагодарили за информацию о правильном питании, а другие вновь вспомнили про эскорт.

«Теперь я понимаю, за что платили 30 тысяч», — прокомментировал юзер.

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